Бинотто: «Феррари» не рисковала с коробкой передач Леклера
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто ещё раз подчеркнул, что команда не шла на риск, когда хотела обойтись без замены коробки передач на автомобиле Шарля Леклера, чтобы монегаск мог стартовать в гонке Гран-при Монако с поул-позишен. В итоге Леклер не вышел на старт гонки из-за поломки левого привода, который не был задействован в аварии в субботней квалификации.
«Как я сказал, это не был отказ коробки передач. Мы не рисковали с коробкой. Мы уверены, что коробка была бы в порядке в ходе гонки. Однако случившееся ещё нуждается в объяснении, которого у нас нет прямо сейчас», — приводит слова Бинотто ESPNF1.
Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс финишировал в гонке Гран-при Монако на второй позиции позади Макса Ферстаппена.
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