Бинотто: «Феррари» не рисковала с коробкой передач Леклера

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто ещё раз подчеркнул, что команда не шла на риск, когда хотела обойтись без замены коробки передач на автомобиле Шарля Леклера, чтобы монегаск мог стартовать в гонке Гран-при Монако с поул-позишен. В итоге Леклер не вышел на старт гонки из-за поломки левого привода, который не был задействован в аварии в субботней квалификации.



«Как я сказал, это не был отказ коробки передач. Мы не рисковали с коробкой. Мы уверены, что коробка была бы в порядке в ходе гонки. Однако случившееся ещё нуждается в объяснении, которого у нас нет прямо сейчас», — приводит слова Бинотто ESPNF1.

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Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс финишировал в гонке Гран-при Монако на второй позиции позади Макса Ферстаппена.