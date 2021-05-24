В Федерации Регби России потроллили режиссёров трансляции Формулы-1

Пресс-служба Федерации Регби России с юмором отреагировала на недостатки трансляции Гран-при Монако Формулы-1. В ходе эфира режиссёр во время отчаянного сражения Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли внезапно решил показать повтор эпизода с участием пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, чем вызвал негодование болельщиков.

В Федерации Регби выбрали яркий отрезок одного из матчей российских команд и на его решающем моменте вставили эпизод с повтором из трансляции Ф-1 с Лэнсом Строллом.

«Если бы чемпионат России по регби показывали режиссёры гран-при Монако Формулы-1», — сказано в прикреплённом к видео сообщении.

Соответствующее видео доступно на странице Федерации Регби России в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.