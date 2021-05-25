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Жан Тодт и Берни Экклстоун выразили соболезнования в связи со смертью Макса Мосли

Жан Тодт и Берни Экклстоун выразили соболезнования в связи со смертью Макса Мосли
Александр Кожевников
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Президент ФИА Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью его предшественника, Макса Мосли.

«Глубоко опечален смертью Макса Мосли. Он был ключевой фигурой в Формуле-1 и всём автоспорте. Будучи президентом ФИА на протяжении 16 лет, он внёс огромный вклад в повышение безопасности как на гоночной трассе, так и на обычных дорогах. Всё сообщество автоспортивной федерации отдаёт ему должное. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — написал Жан Тодт в своём «твиттере».

Не остался в стороне и экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.

«Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для всей автомобильной промышленности. Он очень беспокоился о том, чтобы люди строили безопасные автомобили», — цитирует Экклстоуна BBC.

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