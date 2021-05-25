Хэмилтон — о Джордже Флойде: твой век был короток, но твоё наследие будет с нами навечно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый годовщине смерти Джорджа Флойда.
«Что значит справедливость для дочери, которая потеряла отца? Для женщины, потерявшей мужа? Для человека, потерявшего брата? Что значит справедливость, когда жизнь человека украдена только из-за цвета кожи?
Джордж не должен был умирать в тот день. Через год после его смерти последствия его жизни и её несправедливого окончания остаются с нами. Сегодня мы будем оплакивать Джорджа и молиться о его близких.
Но как мы можем добиться правосудия для него и других жизней, украденных до и после? Мы никогда не забудем и продолжим нашу работу. Мы верим в мир, в котором таким детям, как дети Джорджа, не придётся беспокоиться о том, придёт ли их отец ночью домой. Где каждый чёрный человек сможет пройти по улице с верой в то, что этот мир создан для него. Мы работаем над тем, чтобы построить равный мир для Джорджа, его детей и всех других жертв расизма.
Покойся с миром, Джордж Флойд. Твой век был слишком короток. Но твоё наследие останется с нами навечно», — написал в своём «инстаграме» Льюис Хэмилтон.
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