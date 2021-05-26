Хорнер: нам всё ещё нужно работать с Пересом, чтобы он лучше выступал в квалификациях
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении пилота Серхио Переса на Гран-при Монако. Гонщик остановился в шаге от подиума, финишировав четвёртым.
«Я думаю, что субботние сессии даются ему труднее, чем воскресные. Его гоночный темп в целом был очень, очень сильным. Нам всё ещё нужно работать с ним, помогать ему, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это придёт.
Вы можете видеть, что большинству гонщиков, которые сменили команду в этом году, потребовалось время, чтобы набрать темп. В этом году работать с шинами стало сложнее, что привносит дополнительную динамику. Серхио набирает обороты, и такое выступление, как в воскресенье, только способствует этому», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
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