Проведение двух подряд этапов Формулы-1 в Австрии под угрозой из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.
В Австрии был введён запрет на посадку рейсов из Великобритании с 1 июня. Сложности со въездом в страну могут коснуться сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании. Однако до запланированных дат проведения Гран-при ситуация может измениться.
14 мая Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции. Календарь нынешнего сезона претерпел следующие изменения: Гран-при Франции пройдёт неделей ранее (18–20 июня), а вместо отменённого Гран-при Турции пройдёт ещё один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии, как и планировалось, — со 2 по 4 июля.
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