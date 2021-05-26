Проведение двух подряд этапов Формулы-1 в Австрии под угрозой из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, сообщает GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

В Австрии был введён запрет на посадку рейсов из Великобритании с 1 июня. Сложности со въездом в страну могут коснуться сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании. Однако до запланированных дат проведения Гран-при ситуация может измениться.

14 мая Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции. Календарь нынешнего сезона претерпел следующие изменения: Гран-при Франции пройдёт неделей ранее (18–20 июня), а вместо отменённого Гран-при Турции пройдёт ещё один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии, как и планировалось, — со 2 по 4 июля.