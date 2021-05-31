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Росберг: Алонсо не получает удовольствия от пилотирования машины «Альпин»

Росберг: Алонсо не получает удовольствия от пилотирования машины «Альпин»
Александр Кожевников
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о выступлении Фернандо Алонсо в сезоне-2021 в составе «Альпин», сравнив его с Михаэлем Шумахером времён его выступлений в «Мерседесе» в 2010-2013 годах.

«Alpine — автомобиль, которым сложно управлять, и Алонсо сейчас не получает от этого удовольствия. Ему предстоит долгий путь. Иногда он сияет, как и Михаэль Шумахер, когда я был его напарником в «Мерседесе», но это было очень сложно делать из-за возраста. То же самое происходит и с Алонсо. Он провёл два года вдали от Формулы-1, так что ему потребуется время, чтобы вновь набрать обороты», — приводит слова Нико Росберга GPBlog.

В первых пяти гонках сезона-2021 Алонсо набрал всего пять очков, дважды финишировав в десятке.

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