В Нидерландах хотят принять по 100 тысяч зрителей в каждый из дней Гран-при

Спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс выразил желание провести гонку со зрителями. Этап Формулы-1 на трассе в Зандворте состоится 5 сентября. Ламмерс заявил, что они хотят сделать всё возможное, чтобы принять по 100 тысяч человек в каждый из трёх дней Гран-при.



«Сейчас ситуация развивается в позитивном направлении, и в этом нет ничего необычного. Все знают, как действовать в условиях коронавируса. Есть те, кто уже переболел, кто-то вакцинировался. Если всё собрать воедино, то мы уже получим определённое число зрителей, которое будет полностью защищено от возможного заражения», — приводит слова Яна Ламмерса Motorsport.



После пяти этапов чемпионата мира голландский гонщик Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт, опережая Льюиса Хэмилтона на четыре очка.