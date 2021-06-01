В «Феррари» ожидают регресс на Гран-при Азербайджана

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис убеждён, что на Гран-при Азербайджана команде не стоит рассчитывать на повторение этапа в Монако. По словам функционера, вероятнее всего, «Скудерия» будет уступать «Макларену».

«Начинается часть сезона, которая обещает стать для нас сложной. Если в Испании мы были очевидно третьими по скорости, а в Монако и вовсе могли победить, то начиная с этапа в Баку ситуация изменится. Уже в Азербайджане мы ожидаем очень сильного выступления от «Макларена». Команда должна приспособиться к характеристикам трассы и, как следствие, возглавить группу позади топ-команд. Также ожидаем прогресса от «Астон Мартин», «Альпин» и «Альфа Таури».

Наша главная цель — выжать максимум из машины и воспользоваться всеми возможностями. Выражаясь футбольной терминологией, должны быть готовы уйти в оборону и действовать на контратаках», — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.