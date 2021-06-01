Окон объяснил секрет прогресса в нынешнем сезоне
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон, который неплохо начал сезон и даже опережает титулованного напарника по команде Фернандо Алонсо, объяснил секрет своего прогресса. По словам француза, росту результатов поспособствовала смена команды инженеров.
Гоночным инженером Окона является Джош Пекетт, а инженером по телеметрии — Стюарт Барлоу.
«Вообще-то этот дуэт ещё образовался во времена «Манора». Мы вроде как работали вместе, но в те дни они были с Паскалем Верляйном.
Джош и Стюарт дополняют друг друга. У нас отличная команда. Все мы молоды, мотивированы и имеем одни и те же цели. Хотим выжать максимум из того, что есть в нашем распоряжении. Я очень доволен тем, что нам удалось выстроить. Давно хотел чего-то подобного», — приводит слова Окона RaceFans.
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