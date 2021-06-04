Лоусон завоевал поул-позишен на этапе Формулы-2 в Баку, Шварцман — десятый

Гонщики команды «Хайтек» Лайам Лоусон и Юри Випс показали два быстрейших результата в квалификации третьего этапа сезона-2021 Формулы-2 на уличной трассе в Баку. Третье место занял пилот «Премы» Оскар Пиастри, чей напарник россиянин Роберт Шварцман стал только десятым. При этом, согласно регламенту Формулы-2, Шварцман будет стартовать с поул-позишен в первой спринтерской гонке уик-энда, которая пройдёт утром в субботу, 5 июня.



Формула-2. Азербайджан. Квалификация.



1. Лайам Лоусон — 1:54.217

2. Юри Випс — 1:54.355

3. Оскар Пиастри — 1:54.508

4. Тео Пуршер — 1:54.639

5. Дэниел Тиктум — 1:54.830

6. Маркус Армстронг — 1:54.914

7. Ральф Бошунг — 1:54.962

8. Чжоу Гуаньюй — 1:55.112

9. Джехан Дарувала — 1:55.122

10. Роберт Шварцман — 1:55.161

11. Фелипе Другович — 1:55.173

12. Кристиан Лундгор — 1:55.245.