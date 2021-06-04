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Лоусон завоевал поул-позишен на этапе Формулы-2 в Баку, Шварцман — десятый

Лоусон завоевал поул-позишен на этапе Формулы-2 в Баку, Шварцман — десятый
Евгений Кустов
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Гонщики команды «Хайтек» Лайам Лоусон и Юри Випс показали два быстрейших результата в квалификации третьего этапа сезона-2021 Формулы-2 на уличной трассе в Баку. Третье место занял пилот «Премы» Оскар Пиастри, чей напарник россиянин Роберт Шварцман стал только десятым. При этом, согласно регламенту Формулы-2, Шварцман будет стартовать с поул-позишен в первой спринтерской гонке уик-энда, которая пройдёт утром в субботу, 5 июня.

Формула-2. Азербайджан. Квалификация.

1. Лайам Лоусон — 1:54.217
2. Юри Випс — 1:54.355
3. Оскар Пиастри — 1:54.508
4. Тео Пуршер — 1:54.639
5. Дэниел Тиктум — 1:54.830
6. Маркус Армстронг — 1:54.914
7. Ральф Бошунг — 1:54.962
8. Чжоу Гуаньюй — 1:55.112
9. Джехан Дарувала — 1:55.122
10. Роберт Шварцман — 1:55.161
11. Фелипе Другович — 1:55.173
12. Кристиан Лундгор — 1:55.245.

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