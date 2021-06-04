Леклер прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Азербайджана
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Азербайджана, а также рассказал об аварии в ходе второй тренировочной сессии.
«В ходе тренировок темп был многообещающим, мы будем работать на протяжении ночи, чтобы завтра быть конкурентоспособными. Чувствовал себя в болиде комфортно. Наверно, с точки зрения тормозов чувствовал, что всё даже слишком комфортно, в итоге в 15-м повороте я немного перестарался. Но в конце концов тренировки на то и нужны, чтобы понимать пределы. У меня был неплохой круг, посмотрим, что у нас получится завтра», — приводит слова монегаска пресс-служба «Феррари».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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