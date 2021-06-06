Бедрин набрал первые очки в сезоне итальянской Формулы-4, но попал в аварию

Второй этап итальянской Формулы-4 прошёл на автодроме «Мизано» и принёс российским участникам и приятные моменты, и пугающие. В квалификации на «Мизано» Кирилл Смаль подтвердил собственную скорость, завоевав поул-позишен на первую гонку. Но стартовать с поула Кириллу было не суждено: за столкновение с Никитой Бедриным в последней гонке предыдущего этапа Смаль был оштрафован на две позиции. Бедрин показал шестое время.



На старте первой гонки Смаль заглох, как и находившийся на второй позиции Себастьян Монтойя. Бедрин в гонке вышел на четвёртое место и лидировал среди новичков, но незадолго до финиша пропустил вперёд другого новобранца, Йонаса Рида. На счету Никиты пятый результат, а Смаль всё же прорвался на девятую позицию.



Во второй гонке Смаль стартовал четвёртым, Бедрин — десятым. Старт Кириллу снова не удался: россиянин не заглох, но из-за пробуксовки колёс откатился на седьмую позицию. К финишу Смаль вернулся на четвёртую строчку и оказался в шаге от подиума, причём первая четвёрка уместилась всего в полторы секунды. Что касается Бедрина, то Никита, как и Смаль, к финишу оказался на той же позиции, на какой и стартовал — то есть десятой.



В третьей гонке уик-энда Смаль стартовал четвёртым, Бедрин — восьмым. Кирилл проиграл на старте одну позицию, но моментально восстановил статус-кво. Бедрин на первых метрах сохранил восьмое место, затем боролся на границе топ-10, но всё закончилось столкновением. Никита пытался на торможении опередить венгра Бенце Валинта, однако задел болид соперника: автомобиль Бедрина подскочил на заднем колесе машины Валинта и перелетел его сверху. Авария выглядела пугающе, но оба пилота обошлись без травм.



В общем зачёте лидерство захватил Оливер Бирман — у него 107 очков. Смаль идёт четвёртым с 66 очками, пропустивший этап Влад Ломко остался шестым, а Бедрин, набравший первые очки в сезоне, занимает 14-ю позицию с 10 баллами. Третий этап сезона пройдёт 25-27 июня на автодроме «Валлелунга».

Никита Бедрин