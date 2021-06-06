Экипаж Русинова одержал первую победу в сезоне-2021 ELMS

Третий этап сезона Европейской серии Ле-Ман (ELMS) прошёл во Франции на трассе «Поль Рикар». Все сессии перед гонкой прошли под диктовку экипажа №26 российской команды G-Drive Racing (Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто). Пилоты на прототипе Aurus 01 — Gibson были быстрейшими на тренировках и затем завоевали поул-позишен.
На старте гонки Русинову не удалось удержать лидерство: вперёд вырвался Йифей Йе, который затем сумел оторваться от россиянина. Во время волны пит-стопов экипаж G-Drive Racing потерял время и откатился назад, но когда Колапинто за рулём сменил де Врис, то голландец сумел контратаковать и вырваться в лидеры после борьбы с экипажем №32 United Autosports. Под финиш, после очередного пит-стопа, де Врис оказался всего в секунде впереди Тома Гэмбла из экипажа №22 United Autosports, однако сумел создать более-менее комфортный разрыв в шесть секунд и финишировать первым. Это первая победа российской команды в сезоне-2021.
«Победный подиум команды G-Drive Racing в Ле-Кастелле ещё раз подтвердил, что G-Drive — бренд чемпионов. Очень рад, что наши блестящие результаты в хоккее и в футболе мотивируют на победу и нашу гоночную команду в европейском чемпионате серии Ле-Ман. Надеюсь, что мы так же успешно выступим и на главной гонке года в Ле-Мане», — отметил руководитель G-Drive Racing Александр Крылов.
Отметим, что экипаж Algarve Pro Racing (Ричард Брэдли, Фердинанд Габсбург и Диего Менчака) после непростой квалификации сумел отыграть пять позиций и финишировать на седьмом месте. Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Монцы» — пройдёт на легендарном «Аутодромо Национале» в пригороде Милана 10-11 июля.
ELMS. Результаты «4 часов Ле-Кастелле»:
1. Р. Русинов, Н. де Врис, Ф. Колапинто (G-Drive Racing) – 126 кругов
2. Ф. Хэнсон, Д. Абердайн, Т. Гэмбл (United Autosports) +6,385
3. Й. ван Уйтерт, Н. Жамен, М. Мальдонадо (United Autosports) +24,272
4. Т. Гомменди, Р. Биндер, М. Рохас (Duqueine Team) +43,171
5. Л. Делетраз, Р. Кубица, Й. Йе (Team WRT) +51,000.
Общий зачёт ELMS после трёх этапов:
1. Team WRT № 43 — 60 очков
2. G-Drive Racing № 26 — 57
3. United Autosports № 22 — 39
4. Panis Racing №65 — 22,5
5. G-Drive Racing № 25 — 22.
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