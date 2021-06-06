Лидер общего зачёта MotoGP проехал последние круги с расстегнувшимся комбинезоном. Видео

Лидер общего зачёта MotoGP Фабио Куартараро столкнулся с необычной проблемой в гонке Гран-при Каталонии. Куартараро занимал вторую позицию, когда у него возникли проблемы с гоночной экипировкой: у француза начал расстёгиваться гоночный комбинезон. Попытки поправить амуницию никак не помогли, вдобавок к этому мотогонщик потерял защиту груди. В итоге Куартараро проехал последние круги с расстёгнутым комбинезоном, слегка потеряв скорость.



Француз пропустил на трассе Жоанна Зарко и Джека Миллера, откатившись на четвёртую позицию, а затем был оштрафован на три секунды за несоблюдение мер безопасности. Это откинуло Куартараро на шестое место.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.