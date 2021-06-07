«Скажут, что дело в обломках». Ферстаппен резко высказался в адрес «Пирелли»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, фактически лишившийся победы на Гран-при Азербайджана из-за лопнувшей шины, прокомментировал этот инцидент. При этом нидерландец дал понять, что недоволен «Пирелли».

«Я не чувствовал никаких проблем вплоть до тех пор, пока меня резко не повело вправо. Шина просто взорвалась. Когда такое случается на высокой скорости, это достаточно опасно. Конечно, обсуждения с «Пирелли» будут. Но мы уже знаем, что нам скажут. Это свяжут с обломками. Уверен, что разговоры будут, ведь в «Пирелли» также не могут быть довольны ситуацией. Но в любом случае это не изменит для меня результата гонки. Конечно, я очень зол, ведь это была бы лёгкая победа для меня.

Когда такое случается, понимаешь, насколько жестоким может быть этот спорт. Не думаю, что я сильно износил шины. Чувствовал себя в болиде комфортно и не ощущал вибраций машины. Что касается обломков, то это сложная тема. Все мы едем по одной траектории, потому что хотим получить слипстрим. Странно, что всё случилось именно со мной.

Думаю, стюарды очистили трассу после аварии Стролла, но в «Пирелли», вероятно, скажут, что дело в обломках карбона. Это то, что было в Имоле. Но факт в том, что сегодня взорвалась не только моя шина, но и шина на болиде Стролла. Я очень разочарован. Да, мы по-прежнему лидируем в чемпионате, но отрыв мог стать гораздо больше, и это намного важнее», — приводит слова нидерландца Autosport.