Стролл — о причинах схода: не знаю, что произошло. Проблем не было

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал неудачную для себя гонку в Баку. На Гран-при Азербайджана канадец сошёл с дистанции из-за лопнувшей шины.
«Разочарован сходом, но я в порядке. Мы были на пути к завоеванию неплохих очков. У меня был шанс подрезать многих за счёт пит-стопа. Это доказывало, что выбор „харда“ был правильным решением. У нас был хороший темп на первом отрезке и гонка шла к нам в руки.
Я не знаю, что произошло и привело к развороту на прямой. Никаких проблем не было. Нужно провести расследование. В целом, уик-энд получился для меня непростым. Но есть и позитивные моменты, особенно это касается гоночного темпа. И, конечно, нельзя не сказать о подиуме Себастьяна. Большие поздравления всей нашей команде», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
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