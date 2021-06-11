Экс-инженер Петрова поделился впечатлениями от работы с Мазепиным и Шумахером

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал об особенностях работы с двумя новичками Формулы-1 — Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.



«Это непросто, но мы движемся в верном направлении. Каждый уик-энд наши гонщики могут учиться чему-то новому. Если в вашей команде выступают пилоты, которые ранее постоянно поднимались на подиум и одерживали победы, то они ждут достойную машину. Наша машина их бы сильно расстроила.



Разумеется, и Мик, и Никита хотят машину получше, но для них это не конец света. Сейчас они просто находятся в процессе обучения, учатся выжимать максимум из той машины, что у них есть. На них нет лишнего прессинга, потому что к ним не приковано повышенное внимание, так как они далеки от борьбы за подиумы или даже очки. Они оба могут сосредоточиться на своей работе, анализе данных телеметрии и сотрудничестве с инженерами», — приводит слова Аяо Комацу официальный сайт чемпионата.

Комацу работал гоночным инженером Виталия Петрова в 2011 году.