Макс Ферстаппен: уверен, что «Мерседес» снова будет очень силён на «нормальных» трассах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с «Мерседесом» в нынешнем сезоне. Представитель Нидерландов выразил удовлетворение в связи с тем, что у «Ред Булл» обе машины ведут борьбу за места на подиуме. Гран-при Азербайджана выиграл Серхио Перес, который с нынешнего сезона выступает за «Ред Булл».

«Здорово, что у нас две машины ведут борьбу за чемпионство, набирают очки. Гонка в Баку была отличным примером, как всё должно быть. Здорово, что Перес сумел сделать отрыв от «Мерседеса» ещё более значимым, здорово, что он теперь третий в зачёте пилотов.

Перед Гран-при Франции чувствую себя хорошо, но уверен, что «Мерседес» будет снова очень силён на «нормальных» трассах. Поэтому нам нужно продолжать упорную работу, становиться лучше, прогрессировать до самого конца. Пока что сезон для нас складывается очень хорошо, но нужно помнить, что впереди ещё много гонок», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».