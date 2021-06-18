Леклер назвал три составляющие, которые позволят «Феррари» успешно выступить во Франции

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.



«В целом в плане баланса это был трудный день — думаю, для всех. Ветер очень сильный, из-за чего довольно трудно пилотировать. Но нужно просто постараться найти способ с этим справиться. Во второй практике всё было немного лучше. Но, скажем так, всё просто стало ближе к нашим ожиданиям от этапа. В Баку и Монако мы два уик-энда были намного лучше, чем ожидали, а теперь больше соответствуем ожиданиями.



Есть над чем поработать, но мы хорошо отыгрались после первой практики. Ощущения от машины стали лучше, я доволен этим. Завтра будет важно постараться направить шины в нужное рабочее окно. Здесь это нелегко. Аналогично с ветром. Также надо найти необходимые настройки, чтобы машиной было легко управлять в квалификации, когда нужно свести всё воедино. Если мы справимся с этими тремя вещами, то уверен, что у нас будет хороший уик-энд», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.