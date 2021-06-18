Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер назвал три составляющие, которые позволят «Феррари» успешно выступить во Франции

Леклер назвал три составляющие, которые позволят «Феррари» успешно выступить во Франции
Евгений Кустов
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.

«В целом в плане баланса это был трудный день — думаю, для всех. Ветер очень сильный, из-за чего довольно трудно пилотировать. Но нужно просто постараться найти способ с этим справиться. Во второй практике всё было немного лучше. Но, скажем так, всё просто стало ближе к нашим ожиданиям от этапа. В Баку и Монако мы два уик-энда были намного лучше, чем ожидали, а теперь больше соответствуем ожиданиями.

Есть над чем поработать, но мы хорошо отыгрались после первой практики. Ощущения от машины стали лучше, я доволен этим. Завтра будет важно постараться направить шины в нужное рабочее окно. Здесь это нелегко. Аналогично с ветром. Также надо найти необходимые настройки, чтобы машиной было легко управлять в квалификации, когда нужно свести всё воедино. Если мы справимся с этими тремя вещами, то уверен, что у нас будет хороший уик-энд», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021