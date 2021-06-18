Источник: Валентино Росси закончит карьеру в MotoGP и перейдёт в WEC

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, итальянский мотогонщик готовит переход в чемпионат мира по гонкам на выносливость. Сообщается, что во многом на решении Росси сказался неудачный старт сезона-2021 MotoGP.



Ранее Валентино уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Gulf», в которой одержал две победы в категории GTE-Am.



Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.