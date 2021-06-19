Боттас высказался о свободной практике ГП Франции, которую он провёл на новом шасси

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что он комфортно себя чувствовал в болиде во время свободной практики Гран-при Франции. Ранее стало известно, что во Франции на болид Боттаса установят новое шасси, которое ранее использовал напарник финна Льюис Хэмилтон.

«Не знаю, дело в шасси или условиях трассы, но было намного лучше, чем две недели назад, это точно. Мы удачно начали уик-энд, я чувствую себя хорошо, мне комфортно. Пока что машина довольно быстра», — цитирует Боттаса SkySports.

Финский пилот «Мерседеса» показал лучший результат в первой практике. Во второй практике он был вторым.

Для Боттаса эта смена шасси стала первой с момента Гран-при Эмилии-Романьи, где он серьёзно повредил машину в столкновении с Джорджем Расселлом. При этом нынешняя замена носит плановый характер и не связана с ситуацией на последнем этапе в Баку, в ходе которого Боттас подозревал наличие проблем с автомобилем.