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Боттасу отдали бывшее шасси Хэмилтона

Боттасу отдали бывшее шасси Хэмилтона
Евгений Кустов
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас будет выступать на Гран-при Франции на новом шасси, сообщает RaceFans. Финн получил шасси №6, которое на всех предыдущих этапах использовал Льюис Хэмилтон. Британец, в свою очередь, перейдёт на использование шасси №4.

Для Боттаса эта смена шасси станет первой с момента Гран-при Эмилии-Романьи, где он серьёзно повредил машину в столкновении с Джорджем Расселлом. При этом нынешняя замена носит плановый характер и не связана с ситуацией на последнем этапе в Баку, в ходе которого Боттас подозревал наличие проблем с автомобилем.

«Это не новое шасси. Оно другое, и всегда планировалось, что я получу другое шасси в этот момент. Мои проблемы в Азербайджане — сочетание многих вещей. Мы видели, как в Монако я сумел найти настройки и обрести уверенность, заставить шины работать, а Льюис — нет. В Баку ощущения были ровно обратными. К концу уик-энда различия в наших настройка были довольно серьёзными. Теперь я могу сказать, что, вероятно, выбранное мною направление было неверным», — отметил Боттас.

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