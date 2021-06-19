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Ферстаппен: хотим забрать 25 очков, которые потеряли в Баку

Ферстаппен: хотим забрать 25 очков, которые потеряли в Баку
Александр Кожевников
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Франции, по итогам которой он завоевал поул.

«До этого момент уик-энд складывался положительно. Обычно мы испытываем трудности на этой трассе. Вчера во второй тренировке у нас был поворотный момент, в котором мы смогли серьёзно прибавить, а сегодня выступили и того лучше. Поул во Франции — это превосходный результат. Да, конечно, за квалификацию не дают очков, но день прошёл отлично.

Теперь нам нужно хорошо поработать завтра. Мы хотим забрать 25 очков, которые потеряли в Баку. Надеюсь, что в гонке мы сохраним тот же уровень. На длинных сериях мы хорошо смотрелись, я был очень доволен болидом. Так что с нетерпением жду гонку», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

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