Ферстаппен: хотим забрать 25 очков, которые потеряли в Баку
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Франции, по итогам которой он завоевал поул.
«До этого момент уик-энд складывался положительно. Обычно мы испытываем трудности на этой трассе. Вчера во второй тренировке у нас был поворотный момент, в котором мы смогли серьёзно прибавить, а сегодня выступили и того лучше. Поул во Франции — это превосходный результат. Да, конечно, за квалификацию не дают очков, но день прошёл отлично.
Теперь нам нужно хорошо поработать завтра. Мы хотим забрать 25 очков, которые потеряли в Баку. Надеюсь, что в гонке мы сохраним тот же уровень. На длинных сериях мы хорошо смотрелись, я был очень доволен болидом. Так что с нетерпением жду гонку», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 июня 2021
-
20:28
-
20:22
-
20:18
-
20:13
-
20:10
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:02
-
18:51
-
18:06
-
17:14
-
16:38
-
15:52
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
13:15
-
12:34
-
12:03
-
10:42
-
10:00
-
09:22
-
01:02
-
00:00
- 18 июня 2021
-
23:30
-
22:52
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
21:51
-
21:39
-
20:38
-
19:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам