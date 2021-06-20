Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним

В Ла-Кастелле на автодроме имени Поля Рикара завершился Гран-при Франции Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в упорной борьбе в концовке опередил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтон. Тройку лучших замкнул напарник Ферстаппена, Серхио Перес, который в концовке гонки сумел обогнать пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Российский гонщик Никита Мазепин, представляющий «Хаас», завершил Гран-при на 20-м месте. На одну строчку выше финишировал его напарник Мик Шумахер.

Из остальных результатов стоит отметить попадание в призовую зону Фернандо Алонсо («Альпин») и Себастьяна Феттеля («Астон Мартин»), а также неудачное выступление Шарля Леклера из «Феррари», который стал 16-м.

Формула-1. Гран-при Франции

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») —

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,904

3. Серхио Перес («Ред Булл») + 8,811

4. Валттери Боттас («Мерседес») + 14,618

5. Ландо Норрис («Макларен») + 1.04,312

6. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.15,857

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.16,597

8. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1.17,695

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.19,666

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.31,946

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1.39,337

12. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

18. Николас Латифи («Уильямс») + 1 круг

19. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

20. Никита Мазепин («Хаас») + 1 круг