Мазепин: наша альтернативная стратегия получилась не лучшей

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 20-м месте в гонке Гран-при Франции Формулы-1. Россиянин перед пит-стопами опережал Мика Шумахера, но позже немца заехал в боксы, так как стартовал на шинах «хард».



«Мы использовали альтернативную стратегию, пытаясь попробовать что-то другое, но она получилась не лучшей, раз нас опередили. Многие команды и пилоты были застигнуты врасплох возросшим износом шин по сравнению с тем, что мы ожидали. При этом было трудно судить о том, как работать с шинами, когда ты на другом типе. Как бы то ни было, у меня была возможность на старте гонки и я ей воспользовался. Но ближе к концу гонки у меня не было достаточного темпа», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».