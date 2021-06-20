Шумахер: раз Никита не смог нас обогнать, то всё в порядке

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал о проблемах с износом шин в гонке Гран-при Франции Формулы-1. При этом немец порадовался, что опередил партнёра по команде Никиту Мазепина благодаря более сильному отрезку после пит-стопов.



«К сожалению, у нас был сильный износ шин на обеих осях. Проезд по зоне вылета тоже не помог, потому что после него шины всё время оставались очень грязными. Повышение давления шин, определённо, не помогло нам контролировать износ. Да и ветер тоже доставил проблем. Из-за него мы скользили, так что беречь покрышки было ещё тяжелее.



Но второй отрезок у нас был лучше, чем у Никиты, и поэтому он не смог нас обогнать. Раз так, то всё в порядке», — приводит слова Шумахера Motorsport-Magazin.