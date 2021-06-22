Штайнер рассказал, пример какого пилота вдохновляет «Хаас» в нынешнем сезоне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что результат, который показал пилот «Уильямса» Джордж Рассел на Гран-при Франции, означает, что за счёт решимости в гонке можно добиться определённых результатов и это должно вдохновить его команду в Формуле-1.



«Джордж проделал хорошую работу и финишировал 12-м, обогнав нас в чемпионате. А ведь ещё неделю или две недели назад кто бы мог подумать, что «Уильямс» сможет финишировать 12-м, опередив «Феррари», две «Альфа Ромео» и так далее? Так что не вижу причин не думать, почему мы неспособны повторить такой результат. Джордж всё время стремится вперёд. А это означает, что решимость чего-то да стоит. Это меня воодушевляет. Поэтому своим пилотам я и говорю, что всё возможно.



Если взять квалификацию Мика — все были удивлены. Очевидно, всё закончилось так, как закончилось, но даже тогда, когда он потерпел аварию, он продемонстрировал свою силу. Многие тогда подошли ко мне и спросили, откуда взялся такой хороший круг», — приводит слова Штайнера Motorsport Week.

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