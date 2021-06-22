Сейвуд назвал Квята и де Вриса потенциальными кандидатами на место в «Уильямсе»

Британский журналист Джо Сейвуд со ссылкой на собственные источники утверждает, что российский пилот Даниил Квят может оказаться в «Уильямсе». В настоящее время россиянин является резервным пилотом «Альпин». Ранее стало известно, что пилот «Альпин» Эстебан Окон подписал новый контракт с командой. По словам Сейвуда, теперь Квяту нет смысла оставаться в «Альпин».
При этом непонятная ситуация складывается в «Уильямсе». Уже давно ходят слухи, что пилот «Уильямса» Джордж Расселл может сменить в «Мерседесе» Валттери Боттаса. В этом случае в британской команде появится свободное место боевого пилота. Именно на него, по данным источника, может претендовать Квят.
В то же время Сейвуд утверждает, что в «Уильямсе» может оказаться резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис, который в настоящее время выступает в Формуле-Е. По мнению Сейвуда, для «Мерседеса» важно иметь в Формуле-1 ещё одного молодого воспитанника на случай ухода Льюиса Хэмилтона, и де Врис — самый логичный вариант.
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