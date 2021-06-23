Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто: «Феррари» важно решить проблему с шинами к следующему году

Бинотто: «Феррари» важно решить проблему с шинами к следующему году
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды на Гран-при Франции, где Карлос Сайнс стал 11-м, а Шарль Леклер — 16-м.

«Гонка сложилась для нас крайне непросто. Мы не смогли заставить шины работать так, как надо. Мы действительно показали слабый результат. Не уверен, что это отражает истинную скорость машины. Однако в любом случае нужно будет найти причины случившегося и сделать выводы.

Этой проблеме уже два года. Мы должны были заняться ею раньше. Сейчас важно разобраться и решить этот вопрос к следующему году», — приводит слова Бинотто Grandprix247.

Ранее сообщалось, что резервный пилот «Альпин» в формуле-1 россиянин Даниил Квят может получить место в команде «Ниссана» в Формуле-Е.

Новость по теме
В команде «Ниссана» в Формуле-Е освободилось место, которое может занять Квят
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021