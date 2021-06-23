Бинотто: «Феррари» важно решить проблему с шинами к следующему году
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды на Гран-при Франции, где Карлос Сайнс стал 11-м, а Шарль Леклер — 16-м.
«Гонка сложилась для нас крайне непросто. Мы не смогли заставить шины работать так, как надо. Мы действительно показали слабый результат. Не уверен, что это отражает истинную скорость машины. Однако в любом случае нужно будет найти причины случившегося и сделать выводы.
Этой проблеме уже два года. Мы должны были заняться ею раньше. Сейчас важно разобраться и решить этот вопрос к следующему году», — приводит слова Бинотто Grandprix247.
Ранее сообщалось, что резервный пилот «Альпин» в формуле-1 россиянин Даниил Квят может получить место в команде «Ниссана» в Формуле-Е.
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