Бинотто: «Феррари» важно решить проблему с шинами к следующему году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал выступление команды на Гран-при Франции, где Карлос Сайнс стал 11-м, а Шарль Леклер — 16-м.



«Гонка сложилась для нас крайне непросто. Мы не смогли заставить шины работать так, как надо. Мы действительно показали слабый результат. Не уверен, что это отражает истинную скорость машины. Однако в любом случае нужно будет найти причины случившегося и сделать выводы.



Этой проблеме уже два года. Мы должны были заняться ею раньше. Сейчас важно разобраться и решить этот вопрос к следующему году», — приводит слова Бинотто Grandprix247.

Ранее сообщалось, что резервный пилот «Альпин» в формуле-1 россиянин Даниил Квят может получить место в команде «Ниссана» в Формуле-Е.