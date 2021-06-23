Макс Ферстаппен: не стану несчастным, даже если не выиграю титул

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о Формуле-1, признавшись, что получает удовольствие от своей деятельности.
«Не стану несчастным, даже если не выиграю титул. Я лишь делаю то, что мне нравится. Нужна удача, чтобы в течение долгого времени оказываться в нужное время в нужном месте.
Иногда конкуренция бывает сильнее и борьба за титулы идёт с другими командами, а иногда мы видим доминирование лишь одного коллектива. Но такое бывает в каждом виде спорта. Если вы живёте не в той эпохе, то шанс достигнуть рекордов в статистике уменьшается, но это, по моему мнению, не является решающим фактором в определении величайшего гонщика.
Я просто хочу выиграть как можно больше гонок. Конечно, надеюсь одержать победу в чемпионате, но, в конце концов, я просто люблю то, что делаю, и это самое главное», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
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