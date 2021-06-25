Гран-при Турции вновь вернулся в календарь сезона-2021 Формулы-1

Гран-при Турции всё же состоится в сезоне-2021, сообщает официальный сайт Формулы-1. Этап чемпионата мира на трассе в Стамбуле заменит в календаре Гран-при Сингапура и состоится с 1 по 3 октября 2021 года.



Гран-при Турции уже появлялся в предварительной версии календаря 2021 года, но был отменён из-за попадания страны в «красный список» в Великобритании. Турция должна была заменить Канаду, но в итоге Формула-1 приняла решение отменить гонку и провести сдвоенный этап в Австрии.



«Мы рады вернуться в Турцию. Надеемся увидеть ещё одну фантастическую гонку на одной из лучших трасс мира. Мы хотим поблагодарить руководство «Истанбул-Парка» и лично господина Вурала Ака за его усилия, приложенные для того, чтобы гонка состоялась. Мы снова показали, что продолжаем адаптироваться к условиям. С самого начала года мы общаемся со многими промоутерами гран-при и продолжаем тесное сотрудничество с ними по сей день», — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.