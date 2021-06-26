На «Игоре Драйв» подтвердили планы принимать Гран-при России Формулы-1

Автодром «Игора Драйв» подтвердил, что достигнуты принципиальные договоренности о проведении Гран-при России Формулы-1 на трассе в Ленинградской области с 2023 году, сообщает пресс-служба трассы.
Также пресс-служба привела расширенную цитату президента и исполнительного директора Formula One Management Стефано Доменикали, который в четверг посетил Санкт-Петербург.
«Я рад подтвердить, что Гран-при России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», — заявил Доменикали.
В настоящее время российский этап Формулы-1 принимает «Сочи Автодром».
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