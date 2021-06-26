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«Пирелли» предоставит командам Ф-1 на тестирование более прочные задние шины

«Пирелли» предоставит командам Ф-1 на тестирование более прочные задние шины
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В «Пирелли» сообщили о намерении предоставить командам Формулы-1 на тестирование новые задние шины. Их можно будет опробовать 2 июля на пятничных тренировках перед Гран-при Австрии. Это будет сделано с целью оценки их эффективности для дальнейшего повышения прочности покрышек.

В распоряжении каждого пилота будет по два комплекта шин, которые они смогут использовать во время любой из двух первых тренировок. Если испытание пройдёт успешно, то новая конструкция будет использоваться уже начиная с Гран-при Великобритании.

В «Пирелли» надеются, что подобные нововведения смогут гарантировать больший уровень безопасности в экстремальных условиях, которые могут возникнуть при езде на нынешних болидах.

Данная мера была согласована с Международной автомобильной федерацией, руководством Формулы-1 и самими командами.

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