Где лучше проводить Гран-при России Формулы-1?

Вчера, 25 июня, стало известно, что в 2023 году этап Формулы-1 в России пройдёт в Санкт-Петербурге, а не в Сочи. Об этом заявил гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали. Российский этап чемпионата мира будет принимать новый автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, который придёт на смену «Сочи Автодрому».
«Мы с нетерпением ждём гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров. Автодром расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1», — сообщили в пресс-службе Ф-1.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, где же всё-таки лучше проводить Гран-при России Формулы-1: на «Сочи Автодроме», на «Игоре Драйв» или на «Москоу Рейсвей»?
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