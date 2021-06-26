Боттас обвинил жалующихся соперников в своём «суровом» штрафе за разворот

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой штраф за разворот на пит-лейне. В качестве наказания Боттас потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Штирии.



«На мой взгляд, это довольно суровый штраф. Никогда не представлял, что после такого могут давать наказание. Но, конечно, когда другие команды видят возможность, то они жалуются, что это опасно и так далее, и вот поэтому нас наказали. Вот так бывает, все всегда стараются навредить тебе в нашем спорте.



Конечно, ситуация могла быть опасной, если на пит-лейне много людей.



Я не мог представить, что такое может произойти. Мы попробовали что-то иное, попробовали тронуться со второй передачи. Но когда колёса начали прокручиваться, это застало меня врасплох. Не знаю, возможно, траектория на пит-лейне ещё была слегка сырой после дождика. Поведение машины на второй передаче довольно сильно отличалось от поведения на первой», — приводит слова Боттаса RaceFans.