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Эксперты встали на защиту Ферстаппена после предупреждения от ФИА

Эксперты встали на защиту Ферстаппена после предупреждения от ФИА
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Эксперты заступились за гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который, финишируя на Гран-при Штирии, притормозил у пит-уолл рядом с командным мостиком своей команды, а затем вновь разогнался с пробуксовкой задних колёс. На асфальте остались следы от задних шин болида «Ред Булл», причём свой манёвр голландец произвёл в момент, когда мимо проезжали две другие машины. Подобные действия пилота показались гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси небезопасными.

«Макс оживляет Формулу-1, чего так жаждет зритель. Такие люди, как он, — лучшее, что есть в спорте, поэтому очень грустно, что такая организация, как ФИА, хочет это остановить», — приводит слова инженера компании-производителя шин Bridgestone Кеса ван дер Гринта GrandPX.news.

Бывший гонщик «Ред Булл» Роберт Дорнбос солидарен с позицией ван дер Гринта.

«Я не совсем понимаю, за что вообще его можно критиковать. Он сделал это на краю трассы, а потому это не представляло никакой опасности. Неужели нельзя праздновать таким образом, когда побеждаешь на своей трассе?» — сказал Дорнбос.

«Когда я увидел это, то подумал, что все будут говорить об этом. Предупреждение здесь вполне уместно, но в целом мне нравится, что происходит в MotoGP, когда некоторые гонщики превращают разминочный круг в настоящее шоу. В Формуле-1 должно быть место и для небольшого веселья», — поделился мнением по случившемуся бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер.

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