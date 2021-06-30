В «Альфа Ромео» заявили о необходимости поработать над слабым местом Кими Райкконена

В «Альфа Ромео» сообщили о необходимости поработать над слабым местом пилота команды Кими Райкконена. Речь идёт о результатах Кими в квалификациях. В квалификации Гран-при Штирии Райкконен не вошёл во второй сегмент, продемонстрировав 18-й результат, а в самой гонке показал 11-е время.
«В планах на следующей неделе вместе с Кими сделать несколько вещей, чтобы посмотреть, сможем ли мы попадать во второй сегмент квалификации. Приоритетная цель в квалификации — опередить «Уильямс». Кроме того, надеюсь, мы сможем провести гонку наподобие той, какая у нас получилась на Гран-при Штирии. Многое зависит от подготовки шин и прохождения кругов. Сейчас у нас есть несколько идей: мы попробуем поменять либо настройки, либо шины.
Не могу не признать, что нам нужно сделать машину немного быстрее. Очевидно, это поможет. Хороший результат по итогам субботы скажется на заезде в воскресенье. Хотя, конечно, никаких гарантий здесь нет. Это может стать подспорьем, но, я думаю, нам просто нужно немного увеличить скорость», — приводит слова инженера «Альфа Ромео» Ксеви Пухолара The Race.
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