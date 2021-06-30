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В «Альфа Ромео» не уверены, что Райкконен останется в Формуле-1 в 2022 году

В «Альфа Ромео» не уверены, что Райкконен останется в Формуле-1 в 2022 году
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Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар заявил, что пока не знает, останется ли Кими Райкконен в команде в сезоне-2022.

«Я не знаю, каковы планы Кими, и я не могу говорить за него. Но на данный момент у него нет проблем с мотивацией, он хорошо работает с командой и на прошлой неделе н отлично выступил в гонке», — приводит слова Хеви Пухолара GrandPX.news.

Контракт Райкконена истекает по окончании 2021 года. В октябре финну исполнится 42 года.

Райкконен выступает в составе «Альфа Ромео» уже третий сезон, он перешёл в эту команду из «Феррари». О возможном уходе Райкконена из Формулы-1 ходят слухи уже на протяжении нескольких лет.

Кими — чемпион мира 2007 года в составе «Феррари».

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