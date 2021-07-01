«Астон Мартин» нанял ещё одного специалиста по аэродинамике из «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» назначила Эндрю Алесси главой отдела технических операций, сообщает официальный сайт коллектива.
Алесси приступил к работе в команде с 1 июля. Ранее он возглавлял отдел проектирования аэродинамических элементов в «Ред Булл». В «Астон Мартин» он будет ответственным за проектирование, планирование, производство и операционную работу отдела аэродинамики.
«Я рад присоединиться к команде в качестве руководителя технического департамента. Я под большим впечатлением от амбициозных целей, которые ставит перед собой эта команда, так что с нетерпением жду начала работы с Отмаром Зафнауэром и всеми талантливыми инженерами, которые работают в руководстве коллектива.
Это удачное время для прихода в команду, которая быстро прогрессирует, так что я готов сразу подключиться к работе и начать совершенствовать аэродинамику и улучшить работу всего отдела, чтобы в будущем наши машины могли претендовать на победы», — прокомментировал своё назначение Эндрю Алесси.
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