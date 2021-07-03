Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — последний

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В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал только четвёртым.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.



Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,720

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,048

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,270

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,294

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,329

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,387

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,553

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,850

9. Джордж Расселл («Уильямс») +0,871

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,890.



Не прошли в третий сегмент:



11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.04,559

12. Шарль Леклер («Феррари») — 1.04,600

13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.04,719

14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.04,856

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,083.



Не прошли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,009

17. Эстебан Окон («Альпин») — 1.05,051

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,195

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.05,427

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.05,951.