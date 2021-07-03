Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — последний

В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал только четвёртым.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, его напарник Мик Шумахер показал 19-й результат.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.03,720
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,048
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,270
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,294
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,329
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,387
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,553
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,850
9. Джордж Расселл («Уильямс») +0,871
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,890.
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.04,559
12. Шарль Леклер («Феррари») — 1.04,600
13. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.04,719
14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.04,856
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.05,083.
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.05,009
17. Эстебан Окон («Альпин») — 1.05,051
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.05,195
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.05,427
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.05,951.
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