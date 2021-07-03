Ралли «Шёлковый путь» сократили до пяти этапов, убрав из маршрута Монголию

Дирекция международного ралли «Шёлковый путь» провела оперативное совещание с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями Международной автомобильной федерации (FIA) и Международной мотоциклетной федерации (FIM), по результатам которого было принято решение об использовании альтернативного варианта маршрута ралли.



Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия — Монголия, а использовать для продолжения гонки спецучастки на территории Российской Федерации.



4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту «Горно-Алтайск — Кош Агач». Этап будет проводиться в формате марафона — при прохождении этапа участники гонки будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно, а вот механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам участников гонки. 5 июля пройдёт этап «Кош-Агач — Горно-Алтайск», 6 июля — кольцевой этап вокруг Горно-Алтайска.