Ралли «Шёлковый путь» сократили до пяти этапов, убрав из маршрута Монголию

Дирекция международного ралли «Шёлковый путь» провела оперативное совещание с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями Международной автомобильной федерации (FIA) и Международной мотоциклетной федерации (FIM), по результатам которого было принято решение об использовании альтернативного варианта маршрута ралли.
Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия — Монголия, а использовать для продолжения гонки спецучастки на территории Российской Федерации.
4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту «Горно-Алтайск — Кош Агач». Этап будет проводиться в формате марафона — при прохождении этапа участники гонки будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно, а вот механикам или каким-либо другим членам команд строго-настрого запрещено приближаться к транспортным средствам участников гонки. 5 июля пройдёт этап «Кош-Агач — Горно-Алтайск», 6 июля — кольцевой этап вокруг Горно-Алтайска.
- 3 июля 2021
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:16
-
18:15
-
17:04
-
16:55
-
16:37
-
14:36
-
14:15
-
14:03
-
13:49
-
13:07
-
12:57
-
12:48
-
12:44
-
12:34
-
12:26
-
12:13
-
11:58
-
11:39
-
10:48
-
09:55
-
09:00
-
00:16
- 2 июля 2021
-
22:25
-
21:22
-
20:49
-
20:45
-
19:49
-
19:18
-
19:12
-
19:12
-
18:44