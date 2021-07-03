Феттель потеряет три позиции на старте Гран-при Австрии за блокировку Алонсо

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был наказан стюардами Гран-при Австрии за блокировку гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо, сообщает официальный сайт FIA.



Феттель потеряет три позиции на старте воскресной гонки. Таким образом, Себастьян Феттель будет стартовать с 11-го места, пропустив вперёд Джорджа Расселла, Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса.



Кроме того, Феттель получил один штрафной балл в суперлицензию — теперь у немца шесть баллов за последние 12 месяцев.



Стартовая решётка Гран-при Австрии с учётом штрафа Феттеля:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Юки Цунода («Альфа Таури»)

8. Джордж Расселл («Уильямс»)

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)