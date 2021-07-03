Павленко — о сокращении «Шёлкового пути»: пока не придумал, как успокоить моих спонсоров

Участник ралли-марафона «Шёлковый путь» в мотоциклетном зачёте Олег Павленко прокомментировал вынужденное изменение и сокращение маршрута гонки до пяти этапов без заезда в Монголию.
«К сожалению, сегодня пришли печальные для всех новости, что Монголия не может пустить «Шёлковый путь» на свою территорию. Это всё связано с ковидом. Конечно, для меня было мечтой побывать в Монголии в качестве пилота ралли «Шёлковый путь», там планировалось семь этапов. Я хотел посмотреть страну, насладиться пилотированием мотоцикла. Ну, к сожалению, вот так. Обидно, конечно. Организаторы попробуют и здесь что-то придумать, Алтай тоже очень красивый.
Будем получать по максимуму удовольствие. Хотя столько подготовки: мотоцикл, искал столько спонсорских денег. Спонсоры тоже хотят видеть картинку, как я еду по пескам, на финише в Улан-Баторе… Этой картинки не будет. Пока не придумал, как успокоить моих спонсоров. Но я не отчаиваюсь. Завтра марафонский этап, я к нему готовлюсь. Поменял шину, масло. Поеду получать удовольствие от местного рельефа», — приводит слова Павленко телеграм-канал Cross-Country Rally.
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