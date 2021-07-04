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Смоляр объяснил, что помешало ему побороться за подиум или даже победу

Смоляр объяснил, что помешало ему побороться за подиум или даже победу
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Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр прокомментировал финиш на четвёртом месте в основной гонке австрийского этапа Формулы-3 после старта с третьей позиции.

«Не совсем доволен третьей гонкой сегодня. Хоть я считаю, что до сейфти-кара всё в принципе шло неплохо. Немножко я застрял за Вести, когда меня обогнал Деннис Хаугер. Поэтому я вернулся на третью позицию. Но в целом у меня был темп, и я был готов бороться до конца гонки. Во время сейфти-кара я старался греть резину как мог, и был уверен, что всё будет нормально. Но после рестарта у меня были холодные передние колеса, и я на протяжении четырех кругов их только прогревал.

Не знаю, с чем это связано, надо разобраться с инженером, посмотреть телеметрию. Сегодня это помешало мне побороться за подиум или победу. 12 очков для одной — это нормально. Но учитывая, что я со всего уик-энда забрал только 12, — это, конечно, очень плохо. И на следующем уик-энде в Венгрии я постараюсь собирать очки с каждой гонки», — приводит слова Смоляра пресс-служба программы.

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