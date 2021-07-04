Сотников прокомментировал отмену монгольских этапов «Шёлкового пути»

Лидер общего зачёта ралли-марафона «Шёлковый путь» Дмитрий Сотников прокомментировал пятый результат на третьем этапе гонки.
«Броды мы старались преодолевать аккуратно, поскольку вспомнился опыт бродов с круглыми камнями, которые поднимаются, и можно повредить вентилятор или еще что-нибудь. Некоторые места мы вынуждены были объезжать. На бродах выиграть сложно, зато можно что-нибудь сломать и потерять время. Трасса очень коварная, она сочетала максимальную скорость и навигацию, и важно было найти правильный баланс.
Штурман Руслан Ахмадеев просто молодец, направлял меня в нужное место. Конечно, мы расстроены из-за отмены Монголии, ведь были обещаны длинные интересные спецучастки, и мы настроились на борьбу, хотели попробовать грузовик на всех типах покрытия, особенно в песке, по бездорожью. Но понимаем, что безопасность превыше всего, и я поддерживаю организаторов в их решении», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».
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