Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от продления контракта с Райкконеном

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» может отказаться от идеи продления контракта с Кими Райкконеном, сообщает RaceFans со ссылкой на источник, близкий к команде.
Причиной отказа от продления соглашения является то, что затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений.
В сезоне-2021 Кими Райкконен набрал одно очко в чемпионате мира. Столько же на счету его напарника Антонио Джовинацци, при этом финн уступает более молодому партнёру по команде в квалификациях.
Как сообщается, место Райкконена в команде может занять либо кто-то из гонщиков молодёжной Академии «Феррари», либо Валттери Боттас, в случае если он покинет «Мерседес» по окончании сезона.
Не исключено и то, что Антони Джовинацци также покинет состав команды по окончании 2021 года.
- 5 июля 2021
-
19:10
-
18:48
-
18:35
-
17:15
-
16:26
-
15:05
-
14:56
-
13:40
-
13:06
-
11:43
-
11:23
-
10:30
-
09:32
-
08:30
-
00:23
- 4 июля 2021
-
23:14
-
22:56
-
22:50
-
22:30
-
22:20
-
22:13
-
22:05
-
21:43
-
21:31
-
21:25
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:29
-
19:48
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:14
-
19:12