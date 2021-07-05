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Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от продления контракта с Райкконеном

Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от продления контракта с Райкконеном
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» может отказаться от идеи продления контракта с Кими Райкконеном, сообщает RaceFans со ссылкой на источник, близкий к команде.

Причиной отказа от продления соглашения является то, что затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений.

В сезоне-2021 Кими Райкконен набрал одно очко в чемпионате мира. Столько же на счету его напарника Антонио Джовинацци, при этом финн уступает более молодому партнёру по команде в квалификациях.

Как сообщается, место Райкконена в команде может занять либо кто-то из гонщиков молодёжной Академии «Феррари», либо Валттери Боттас, в случае если он покинет «Мерседес» по окончании сезона.

Не исключено и то, что Антони Джовинацци также покинет состав команды по окончании 2021 года.

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