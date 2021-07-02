Райкконен стал слишком стар для Формулы-1? Уход Кими — шанс для Шумахера и Шварцмана

Если Кими продолжит в том же духе, «Альфа Ромео» легко будет принять решение. Но вдруг финн прибавит?

Кими Райкконен — самый возрастной и один из самых любимых пилотов на стартовой решётке — проваливает сезон, а команда открытым текстом говорит, что ей требуются более высокие результаты. Может, финну просто пора на пенсию? Или есть шанс на мощный рестарт?

Регресс налицо

В этом сезоне «Альфа Ромео» окончательно утвердилась среди аутсайдеров: за восемь первых гонок команда набрала всего два балла — по одному на каждого пилота. И в плане борьбы в чемпионате Райкконен не уступает Джовинацци — Кими, даже впереди по числу 11-х мест.

Джовинацци и Райкконен на Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года Фото: Lars Baron/Getty Images

Но стоит взглянуть на результаты квалификаций, и в глаза бросится тройная разница по победам внутри команды: 6-2 в пользу Джовинацци! Райкконен никогда не был так уж хорош в квалификациях и, например, уступал в «Феррари» Феттелю, и тем не менее регресс налицо: в 2019-м финн победил Джовинацци 12-9, в 2020-м он уступил, но с минимальным перевесом, а теперь наступил настоящий провал.

«Всё дело в том, чтобы подготовить шины к квалификационной попытке на круге выезда, — объяснял проблемы Райкконена Хеви Пухолар, главный инженер гоночной бригады «Альфа Ромео». — Но у нас есть пара идей насчёт регулировок для работы с шинами. Наш план в том, чтобы обе наши машины проходили в Q2 — тогда мы сможем лучше управлять гонкой».

Зачем такой Кими?

В Q2 в этом году Райкконен выходит лишь в половине случаев и зачастую по собственной вине. После недавнего 18-го места в квалификации Гран-при Штирии — худшего результата за весь сезон! — финн вновь лишь развёл руками: «Снова не смог собрать круг».

Когда Кими перебирался из «Феррари» в Хинвиль, предполагалось, что там он станет чем-то типа играющего тренера, будет подавать пример и объяснять команде, как надо. Но к третьему сезону в «Альфе» Райкконен очень далёк от того, каким лидером он мог бы быть. И зачем тогда такой ветеран команде? Если тем более Джовинацци приносит более высокие результаты?

Мик Шумахер готов занять место Райкконена в «Альфа Ромео» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Желающих занять место Райкконена полно, и буквально на этой неделе появились разговоры о том, что Мик Шумахер был бы не против сменить «Хаас» на нечто более управляемое — типа «Альфа Ромео». В то же время у команды есть довольно перспективный резервист Каллум Айлотт, который едва не отобрал у Шумахера титул в Ф-2 в прошлом году, а в Академии «Феррари», напомним, числится Роберт Шварцман — россиянин не без проблем, но всё-таки неплохо начал новый сезон и, надеемся, к его концовке обретёт оптимальную форму.

Кроме того, на рынке есть и опытные гонщики — если Фредерик Вассёр хочет именно такого, то может обратить внимание на Даниила Квята или Валттери Боттаса, который в этом году особенно сильно рискует потерять место в «Мерседесе». Ну а если возвращаться к перспективной молодёжи, то в случае появления вакансии в «Альфа Ромео» почти наверняка появятся предложения от Чжоу Гуаньюя и Оскара Пиастри с их спонсорами — шансов дебютировать в следующем году в «Альпин» у них уже не осталось.

Но если Райкконен поедет?

А если меры Пухолара сработают, Кими прибавит и начнёт стабильно опережать Джовинацци в квалификациях? При более высокой стартовой позиции и шансов на очки больше, а в условиях борьбы аутсайдеров один-единственный удачный финиш может вернуть Райкконену статус лидера. И что тогда делать Вассёру?

Если Райкконен неожиданно станет выступать лучше, то для молодого пилота «Феррари» или «Альпин» именно он стал бы авторитетом и смог бы передать опыт — будь то Шварцман, Чжоу или даже Квят. А вот партнёрство с Джовинацци едва ли выйдет таким уж конструктивным — Антонио необходимо продолжать бороться за свою репутацию, а кроме побед над Кими (причём в основном по субботам), достижений у итальянца нет.

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци Фото: Joe Portlock/Getty Images

В общем, если Айсмэн прибавит и будет демонстрировать свой лучший пилотаж, то руководству команды придётся поломать голову над тем, в каком направлении двигаться дальше. А вот если Райкконен продолжит проваливать этот сезон в том же духе, то он станет для него последним в Формуле-1. Может, как раз и проблемы связаны именно с этим, а не с машиной, и финн уже просто хочет покончить со всем этим?