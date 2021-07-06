Ренкен предположил, что Райкконен уйдёт из Формулы-1, а его заменит Боттас

Известный журналист Дитер Ренкен считает, что пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен завершит карьеру по окончании сезона. По мнению эксперта, команда могла бы заменить его на Валттери Боттаса, который в настоящее время выступает за «Мерседес». Его, по всей видимости, сменит Джордж Расселл.

«Авария Кими в концовке Гран-при Австрии была странной. Возможно, он просто устал в концовке гонки. Скорости очень высокие, день был жарким.

Думаю, Кими подустал, потерял концентрацию, был конец гонки. Такого нельзя допускать, ведь всё это могло привести к серьёзному инциденту.

Мне кажется, что Кими приходится выжимать из себя максимум, очень и очень стараться. Я думаю, это последний год Кими в Формуле-1. Наверное, он перейдёт куда-нибудь в WEC или GT, будет заниматься ралли.

На мой взгляд, вариантом замены Райкконена является Валттери Боттас. Понимаю, что это звучит неправдоподобно, но есть факторы, которые указывают на это.

Боттас умеет хорошо говорить, обладает презентабельной внешностью. «Альфа Ромео» и «Зауберу» нужен такой посол бренда, Боттас подходит», — цитирует Ренкена RacingNews365.