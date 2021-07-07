Монтойя: не понимаю, как «Мерседес» собирается победить «Ред Булл» и Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя, выступавший за «Уильямс» и «Макларен», предположил, что «Мерседесу» не удастся отыграть отставание от «Ред Булл», образовавшееся в первых гонках сезона. В личном зачёте лидирует представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, опережающий британца Льюиса Хэмилтона.

«Как по мне, «Мерседесу» придётся очень трудно. На данном этапе Макс и «Ред Булл» определённо поймали волну. Макс отлично выступает. Я действительно не понимаю, как они собираются его победить.

Единственный аспект, который может сыграть на руку «Мерседесу», — они получат обновления в Сильверстоуне. Надеюсь, шаг вперёд будет достаточно большим, чтобы они приблизились к «Ред Булл», — приводит слова Монтойи PlanetF1.